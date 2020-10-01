Международный день пожилых отмечается 1 октября



Людей почтенного возраста поздравили в Шымкентском филиале «Правительство для граждан», передает Otyrar.kz.

Каждому посетителю ЦОНа вручали цветы и маленькие презенты и обслужили без очереди.

«А что может быть дороже наших родителей, бабушек и дедушек. Мы хотим, чтобы они всегда были в здравии и никогда не грустили. Главное внимание к ним, им больше ничего и не нужно», — сказала Алтынай Татаева, пресс-секретарь филиала НАО «Правительство для граждан» г. Шымкента.

В всех фронт-офисах города продолжают поздравляют пожилых людей в честь праздника.

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