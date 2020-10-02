По всей стране первое воскресенье октября отмечается профессиональный праздник «День учителя».

Сегодня в Туркестанской области состоялось торжественное собрание. В мероприятии приняли участие первый заместитель акима Туркестанской области Арман Жетписбаев, руководитель управления развития человеческого потенциала Туркестанской области Рахымбек Жолаев, лучшие учителя области и ветераны отрасли.

В режиме онлайн с поздравлениями министра образования и науки РК Асхата Аймагамбетова, были награждены победители республиканского конкурса «Лучший педагог-2020». По результатам конкурса, выявлены три лучших учителя Туркестанской области: педагог специализированной школы-интерната имени Нуртаса Ондасынова Туркестана Мамбетов Самат Алтынбекулы — учитель математики, учитель истории специализированной школы-интерната «Дарын» Молдадосова Алтынай Кайыпкызы, преподаватель специального предмета Кентауского многопрофильного колледжа Анарбаева Диларам Рузиматовна получила специальную медаль «Лучший педагог 2020» и вручена денежная премия в размере 2 778 000 тенге.

В ходе встречи первый заместитель акима области Арман Жетписбаев отметил, что благодаря достоинству и профессионализму учителей мы добились огромных успехов. «В прошлом году впервые в стране был принят закон «О статусе педагогов», который дал большой импульс повышению роли педагогов в обществе. Первый Президент и Глава государства также уделяют особое внимание учителям и способствуют созданию условий. В этот праздничный день желаю вам успехов в работе и семье», — так поздравив лучших педагогов области, вручил заслуженные награды.

Кроме того, в рамках мероприятия были вручены нагрудные знаки акима Туркестанской области «Облысқа сіңірген еңбегі үшін», благодарственные письма областного маслихата руководителям школ, показавших высокие показатели в ЕНТ на республиканском уровне, «Почетная грамота» акима Туркестанской области, «Благодарственное письмо» акима области для участников конкурса «Үздік ұстаз» на республиканском уровне, «Лучший классный руководитель» от имени акима области.

Также были определены победители конкурса «Үздік сынып жетекші» организованного с целью повышения роли образования в современном обществе, выявления новых систем и форм обучения, определения уровня подготовки классных руководителей. Более того, 16 лучших учителей из каждого района и города были награждены специальными дипломами и денежными призами, за помощь в развитии личности ученика и повышения его способностей.

В ходе мероприятия были награждены нагрудным знаком «За заслуги в профсоюзе работников образования и науки» руководитель областного управления развития человеческого потенциала Ракымбек Жолаев, директор школы-гимназии №1 города Ленгер Толебийского района Тезекова Назира Байжановна, председатель профсоюзного комитета работников образования и науки Сарыагашского района Тастанбеков Акимбай Зеитбайулы