Для поддержания состояния дорог в зимнее время из областного бюджета предусмотрено 69 млн тенге.

С 15 октября до весны 2021 года в Туркестанской области организовано круглосуточное дежурство по ежедневному контролю за состоянием дорог областного значения и по обмену информации при возникновении ЧС. Также дорожными службами утверждена схема оповещения для проведения оперативных действии по обеспечению безопасности граждан в зимнее время. Напомним, в прошлую зиму 4 раза были закрыты автомобильные дороги областного и республиканского значения.

Ерик Сарыбаев заместитель начальника департамента по ЧС Туркестанской области:» Несмотря на то, что в регионе мягкий климат, в зимнее время случаются непредвиденные ситуации. В прошлый зимний период не было крупных ЧП и больших аварий в учреждениях, обеспечивающих жизнедеятельность Туркестанской области. Однако 4 раза закрывали дороги областного значения. 47 человек были спасены и 110 эвакуированы и 9 машин вызволены из снежного заноса».