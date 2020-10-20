Во время очередных рейдов в Сарыагашском районе выявили факт проведения владельцем ресторана, расположенного на трассе Шымкент-Жетысай, семейного торжества «бесик той», передает Otyrar.KZ.

Еще один сельчанин арендовал придорожное кафе и организовал в нем проведение «кудалыка».

Также мобильной группой выявлен один из ресторанов, расположенных в сельском округе Куркелес, которые работал во время карантина.

В городе Сарыагаш одном из ресторанов полицейские остановили семейные торжества «тусау кесер», которые проводили сразу два местных жителя.

Собранные материалы по данным фактам направили в СЭС для принятия соответствующего решения.