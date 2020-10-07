Как известно, с 1 июля текущего года в соответствии с постановлением главного санитарно врача на территории Туркестанской области введены карантинные меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

В рамках карантина полицейские проводят активную работу по выявлению нарушений ограничительных мер, организации свадебных и иных массовых мероприятий, не соблюдения масочного режима, социальной дистанции и пресечения других правонарушений. Более 50 мобильных групп из числа полицейских, представителей СЭС и других заинтересованных органов регулярно осуществляют рейды по недопущению нарушений санитарно-эпидемиологических норм.

Однако, несмотря на принятые меры, многие несознательные граждане продолжают игнорировать требования карантина. На сегодняшний день сотрудники местной полицейской службы ДП Туркестанской области составили 2889 административных протоколов в отношении нарушителей ограничительных мер. Из них 217 человек привлечены за организацию и проведение семейных торжеств, в том числе 64 «беташаров» и 36 «проводов невесты».

К примеру, в Келесском районе стражи порядка остановили проведение свадебного торжества в одном из заведений районного центра. Как выяснилось, местный житель организовал во время карантина «кыз узату» с участием более 50 приглашенных гостей. Еще одно семейное торжество полицейские пресекли в п. Шаульдер Отырарского района. Один из сельчан проводил в ресторане «беташар» с участием 60 человек, несмотря на ограничительные меры. В отношении нарушителей составлены адмпротокола по статье 425 КоАП РК «Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов».

Собранные материалы полицейскими направлены в соответствующие компетентные органы для принятия законного решения.

В свою очередь, полицейские ДП Туркестанской области напоминает гражданам о необходимости соблюдать меры предосторожности и не нарушать требования карантинного режима. При посещении мест массового скопления людей, рынков, магазинов и других общественных мест необходимо носить маски и перчатки, пользоваться антисептиками и другими дезинфицирующими средствами, сохранять социальную дистанцию. Помните, соблюдение требований карантина важно не только для вашего здоровья, но сохранения жизни ваших близких и родных.