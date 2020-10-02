Мошенник собрал с каждого по 25-30 тысяч тенге и скрылся.

В дежурную часть Жетысайского РОП с заявлением обратились несколько водителей, занимающихся пассажирскими перевозками. Потерпевшие сообщили, что в январе текущего года неизвестный мужчина, войдя к ним доверие, обещал открыть возле рынка автостоянку для такси. Под предлогом, что каждый из них получит место на стоянке, мошенник собрал с каждого по 25-50 тысяч тенге.

Однако, спустя месяцы, не дождавшись ни открытия стоянки, ни возвращения денег, автовладельцы поняли, что стали жертвами мошенничества. После чего местные жители обратились за помощью в полицию. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР Жетысайского РОП по статье 190 УК РК «мошенничество».

Для раскрытия преступления в отделе полиции создали следственно-оперативную группу, которая сразу же приступила к установлению и задержанию подозреваемого. Стражи порядка опросили жертв и свидетелей мошенничества и установили его личность. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого в мошенничестве. Им оказался житель Жетысайского района, которого полицейские доставили в районный отдел полиции.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Полицейскими проверяется причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям. Мужчина находится под подпиской. Следствие не исключает, что количество потерпевших о рук афериста может быть больше.

Полицейские Туркестанской области рекомендуют гражданам быть бдительными, чтобы не попасться на уловки разного рода мошенников. Не доверяйте свои деньги незнакомым людям. Будьте внимательны и не проявляйте излишнюю доверчивость к малознакомым лицам, предлагающих сомнительные услуги, в надежде получить «легкую прибыль». Если вы являетесь жертвой или свидетелем мошенничества, незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону 102.