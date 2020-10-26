В Сарыагашском районе сотрудники полиции задержали очередного наркосбытчика, передает Otyrar.KZ.

При обыске подозреваемого, оперативники обнаружили и изъяли у жителя города Сарыагаш свёрток с марихуаной.

Изъятые вещественные доказательства полицейские направили на экспертизу.

Подозреваемый взят под стражу. Проводится досудебное расследование.

Также в Байдибекском районе стражи порядка выявили факт незаконного хранения наркотиков одним из местных жителей.

В результате ОРМ полицейские Байдибекского РОП задержали подозреваемого, у которого при обыске в сарае обнаружили и изъяли спичечный коробок с содержимым наркотического вещества.

Согласно экспертизе изъятое наркотическое средство растительного происхождения оказалось высушенной марихуаной общим весом более 5,5 гр.