Тулькубасский районный отдел полиции первым в стране решился на эксперимент. Теперь все здание и территория под видеонаблюдением, передает Otyrar.KZ.

«При поддержке районного акимата камеры установлены и в кабинетах, и в коридорах. Нет ни одной «мертвой зоны».

В своем Послании Глава государства говорил о необходимости установить видеонаблюдение в кабинетах следователей, оперуполномоченных и других сотрудников.

Министр внутренних дел дал указание исполнить, ведь это поможет искоренить коррупцию и факты превышения полномочий в органах. Теперь любой гражданин может наблюдать за работой полицейских и допросами.

Все происходящее в кабинетах транслируется в режиме онлайн на экране у входа в здание» — на своей странице в Facebook написал начальник РОП Тюлькубасского района Данияр Мейрхан.