Сотрудники МПС Жетысайского РОП остановили на дороге автомашину марки «Дэу», вызвавшую подозрение у стражей порядка.

При проверке документов, полицейские установили, что автоледи находилась за рулём авто в нетрезвом состоянии. Согласно медицинскому освидетельствованию женщина управляла в состоянии средней степени алкогольного опьянения.

Кроме того оказалось, что в январе 2019 года решением суда жительницу Жетысайского района за пьяную езду лишили прав управления автотранспортом сроком на 3 года. Однако, несмотря на лишение водительских прав, женщина повторно нарушила ПДД и села за руль в нетрезвом виде.

В настоящее время в отношении подозреваемой проводится досудебное расследование по статье 346 ч. 1 УК РК «Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством такому лицу или допуск к управлению транспортным средством такого лица».

Полицейские Туркестанской области рекомендуют автовладельцам строго соблюдать правила дорожного движения и нив коем случае не садиться за руль в нетрезвом состоянии. Также не следует превышать скорости на дорогах, нарушать правила маневрирования, выезжать на полосу встречного движения, игнорировать дорожные знаки и сигналы светофора. Водители помните: от соблюдения вами правил дорожного движения и дисциплины на дорогах зависит не только ваша жизнь, но и здоровье ваших пассажиров и других участников дорожного движения.