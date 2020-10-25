Власти европейских стран ужесточают карантинные меры

🇵🇹 В Португалии одобрен закон об обязательном ношении масок на улице и введен запрет на проведение свадеб, крестин и других массовых семейных мероприятий. 2 ноября объявлено в стране днем национального траура по умершим от COVID-19.

🇮🇹 В итальянском регионе Кампания губернатор объявил о введении комендантского часа на выходные в связи с Хэллоуином. На ближайшие две недели в этом южном регионе, включая Неаполь, будут закрыты школы.

🇬🇷 В Греции в районах с высоким уровнем заболеваемости COVID-19 вводится комендантский час, ношение масок становится обязательным не только в закрытых помещениях, барах и ресторанах, но и в открытых общественных пространствах.

🇨🇿 В Чехии закрыты школы, рестораны, спортивные клубы, а так же ряд предприятий по оказанию услуг населению. Продовольственные магазины и аптеки остаются открытыми. Ношение масок становится обязательным.

🇧🇬 В Болгарии власти призвали студентов медиков оказать помощь больницам, где не хватает медицинского персонала. Правительство республики продлил режим чрезвычайной эпидемической ситуации до конца ноября. В стране введен строги масочный режим.

🇸🇰 Власти Словакии вводят ограничения на передвижение граждан: покидать дом можно будет только имея на то вескую причину. Старшеклассников с понедельника переводят на дистанционное обучение.