Главный государственный санитарный врач Туркестанской области Нурбек Нышанов внес изменения в постановление о продлении ограничительных карантинных мер в Туркестанской области, сообщает zakon.kz.

Изменения и дополнения включают в себя:

Запрет на проведение массовых мероприятий (праздничных, спортивно-массовых, развлекательных культурно-массовых мероприятий, форумов, конференций, семинаров, выставок и т. д.), за исключением чемпионатов Республики Казахстан и республиканских соревнований без участия зрителей (при пустых трибунах).

Разрешается работа кинотеатров на открытом воздухе.

Возобновляется деятельность детских дошкольных (в том числе дежурных групп) учреждений;

По-прежнему ограничивается выход на улицу лицам старше 65 лет без крайней необходимости;

Деятельность продовольственных и непродовольственных крытых рынков будет ограничена в будние дни с 9:00 до 19:00, в субботу с 9:00 до 17:00 с заполняемостью не более 30% 4 кв. м на 1 посетителя с приостановлением работы в воскресенье и праздничные дни.

Деятельность торговых развлекательных центров, торговых домов (заполняемостью не более 30% 4 кв. м на 1 посетителя) ограничить в будние дни с 9:00 до 22:00, в субботу с 9:00 до 17:00 с приостановлением работы в воскресенье и праздничные дни.

Кинотеатрам разрешается работать при условии заполняемости не более 30% с усилением санитарно-дезинфекционного режима и социальной дистанции.

Вместе с ослаблением, есть и усиление карантинных мер. Так, акимам Тюлькубасского района и города Кентау, начальнику полиции Туркестанской области, руководителю управления общественного здоровья Туркестанской области необходимо организовать санитарные блокпосты на границе с Жамбылской и Кызылординской областями с круглосуточным режимом работы.

Постановление вступает в силу с 26 октября.