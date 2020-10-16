Восьми общеобразовательным школам в областном центре присвоены имена знаменитых деятелей казахского народа.

В частности, школа №14 была названа именем Казыбек би, №19 школа именем Толе би, №21 школа именем М. Пошанова, №22 именем Б. Момышулы, IT школа-лицей №23 именем Жумабека Ташенева, школа №24 им. М.Шокай, школа №26 Айтеке би, IT школа-лицей №27 будет носить имя У.Жанибекова.

Глава города Рашид Аюпов, депутат Туркестанского областного маслихата Серикбай Ибадуллаев и другие представители интеллигенции приняли участие в церемонии наименования средней школы №21, построенной 15 лет назад в нашем городе и позволившей многим ученикам получить образование и стать личностью.

В своей речи Рашид Аюпов сказал:Общественный деятель, поэт Мырзахан Пошанов — человек, преодолевший многие трудности во имя родины. Именно поэтому важно, чтобы его имя было присвоено одной из школ города. Надеюсь, что ученики этой школы и далее будут прославлять имя знаменитого деятеля!

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В целом, в 2020-2021 учебном году в средней школе №21 имени М. Пошанова учатся 1650 учеников 1-11 классов, из них 173 пошли в первый класс.