В Шымкенте уже на следующей неделе начнут строить транспортную развязку.

Она появится на пересечении проспекта Кунаева и улицы Рыскулова. Строительство начнется 15 октября и завершится только к 2022 году, хотя пустить первые машины по развязке планирую уже в конце 2021.

Перекресток на пересечении проспекта Кунаева и улицы Рыскулова в Шымкенте славится своими пробками. В час пик, чтобы добраться до спасительного светофора, за которым машин уже не так много, водители простаивают в пробках по 10-15 минут — нервы на пределе, утром люди опаздывают на работу, вечером домой.

Разгрузить перекресток поможет дорожная развязка, уверены в городском акимате. Ее начнут строить здесь уже в этом году. Подготовительные работы к возведению транспортного комплекса стартуют уже 15 октября. В этот день одну полосу движения по улице Кунаева перекроют. Но для водителей постараются организовать удобные объезды, улицы, которые станут объездными уже выбраны.

Правда, автолюбителей будет поджидать еще одно неудобство. На первом же этапе будет по улицам Дулати и Казыбек-би будет организовано одностороннее движение (между Рыскулова и Тауке-хана).

На втором этапе работ, с января 2021 года, часть проспекта Кунаева (в районе клуба «Рояль» до улицы Рыскулова и проспект Байдибек би от улицы Рыскулова до улицы Дулати) перекроют совсем. В этом же году планируется пустить первые автомобили по дорожной развязке.

«Перекрываем проспект Кунаева от Жандосова, до улицы Байдибек би которая в две стороны расходится как рогатка. Полностью будет перекрыто движение. Но улица Рыскулова на втором этапе перекрываться не будет», — рассказал Максут Исахов заместитель акима г.Шымкента.

На втором этапе, чтобы не создавалось заторов, откроют дополнительное движение по улице Баянауыл от проспекта Байдибек би до улицы Рыскулова. Последнюю перекрывать совсем, не будут ни на одном из этапов иначе многометровые пробки в городе обеспечены. Часть улицы перекроют лишь в конце, когда будет прокладываться подземный тоннель протяженность в пол километра.

На строительство транспортной развязки в Шымкенте потратят почти 7 миллиардов тенге.

Всего в Шымкенте появятся четыре транспортные развязки, они разгрузят движение. Городские улицы с нынешним потоком транспорта не справляются. Так, если при строительстве улицы Бадибек-би, планировалось что по ней будут ездить 35 тысяч машин в сутки, то реальная картина превышает эту цифру вдвое — сейчас по ней передвигаются 70 тысяч машин в сутки.

«Количество транспорта тогда и сейчас это не сопоставимые цифры. Мы думаем, что 500 тысяч транспорта у нас в городе есть, это колоссальная нагрузка на нашу транспортную систему. У нас есть проекты: объездная дорога А2, провести проспект Кунаева, улицу Утегенова довести дальше, улица Аль-Фараби которая должна разгрузить Темирлановское шоссе. У нас много проектов, мы их все по мере выделения денег будем осваивать», — рассказал Исахов.

Уже начались работы по строительству продолжения проспект Кунаева, которая разгрузит проспект Ресбулики. В этом году дорогу планируют проложить до реки Кошкар-ата, строительство продолжится еще несколько лет. Сдать объект планируют к 2024 году.

Анастасия Новикова