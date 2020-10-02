За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 65 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан — 2
город Алматы — 4
Акмолинская область — 2
Актюбинская область — 2
Алматинская область — 5
Атырауская область — 3
Восточно-Казахстанская область — 18
Жамбылская область — 2
Западно-Казахстанская область — 2
Карагандинская область — 6
Костанайская область — 2
Кызылординская область — 1
Павлодарская область — 6
Северо-Казахстанская область — 10
Всего в стране выявлены 108044 заболевших.
За прошедшие сутки зафиксированы 179 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 2 летальных исхода и 73 человека выздоровели.
Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 32 979, летальных случаев — 355, выздоровевших — 27 242.