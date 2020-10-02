За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 65 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан — 2

город Алматы — 4

Акмолинская область — 2

Актюбинская область — 2

Алматинская область — 5

Атырауская область — 3

Восточно-Казахстанская область — 18

Жамбылская область — 2

Западно-Казахстанская область — 2

Карагандинская область — 6

Костанайская область — 2

Кызылординская область — 1

Павлодарская область — 6

Северо-Казахстанская область — 10

Всего в стране выявлены 108044 заболевших.

За прошедшие сутки зафиксированы 179 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 2 летальных исхода и 73 человека выздоровели.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 32 979, летальных случаев — 355, выздоровевших — 27 242.