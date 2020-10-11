За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 94 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан — 15

город Алматы — 9

город Шымкент — 4

Акмолинская область — 4

Актюбинская область — 3

Атырауская область — 5

Восточно-Казахстанская область — 17

Жамбылская область — 4

Западно-Казахстанская область — 2

Карагандинская область — 4

Костанайская область — 4

Мангистауская область — 2

Павлодарская область — 8

Северо-Казахстанская область — 13

Всего в стране выявлены 108757 заболевших.

За прошедшие сутки зафиксированы 258 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 2 летальных исхода и 58 человек выздоровели.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 34 875, летальных случаев — 367, выздоровевших — 27 676.