За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 94 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан — 15
город Алматы — 9
город Шымкент — 4
Акмолинская область — 4
Актюбинская область — 3
Атырауская область — 5
Восточно-Казахстанская область — 17
Жамбылская область — 4
Западно-Казахстанская область — 2
Карагандинская область — 4
Костанайская область — 4
Мангистауская область — 2
Павлодарская область — 8
Северо-Казахстанская область — 13
Всего в стране выявлены 108757 заболевших.
За прошедшие сутки зафиксированы 258 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 2 летальных исхода и 58 человек выздоровели.
Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 34 875, летальных случаев — 367, выздоровевших — 27 676.