За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 60 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан — 2
город Алматы — 5
Акмолинская область — 4
Алматинская область — 2
Атырауская область — 4
Восточно-Казахстанская область — 16
Жамбылская область — 1
Западно-Казахстанская область — 1
Карагандинская область — 6
Костанайская область — 2
Мангистауская область — 2
Павлодарская область — 5
Северо-Казахстанская область — 9
Туркестанская область — 1
Всего в стране выявлены 108296 заболевших.
За прошедшие сутки зафиксированы 37 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 2 летальных исхода и 57 человек выздоровели.
Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 33 608, летальных случаев — 360, выздоровевших — 27 507.