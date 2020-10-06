За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 60 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан — 2

город Алматы — 5

Акмолинская область — 4

Алматинская область — 2

Атырауская область — 4

Восточно-Казахстанская область — 16

Жамбылская область — 1

Западно-Казахстанская область — 1

Карагандинская область — 6

Костанайская область — 2

Мангистауская область — 2

Павлодарская область — 5

Северо-Казахстанская область — 9

Туркестанская область — 1

Всего в стране выявлены 108296 заболевших.

За прошедшие сутки зафиксированы 37 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 2 летальных исхода и 57 человек выздоровели.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 33 608, летальных случаев — 360, выздоровевших — 27 507.