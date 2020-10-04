За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 71 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан — 14

город Алматы — 1

город Шымкент — 1

Акмолинская область — 4

Алматинская область — 4

Атырауская область — 3

Восточно-Казахстанская область — 18

Жамбылская область — 1

Западно-Казахстанская область — 1

Карагандинская область — 9

Костанайская область — 2

Мангистауская область — 1

Павлодарская область — 3

Северо-Казахстанская область — 9

Всего в стране выявлены 108177 заболевших.

За прошедшие сутки зафиксированы 193 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 60 человек выздоровели.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 33 571, летальных случаев — 358, выздоровевших — 27 450.