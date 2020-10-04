За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 71 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан — 14
город Алматы — 1
город Шымкент — 1
Акмолинская область — 4
Алматинская область — 4
Атырауская область — 3
Восточно-Казахстанская область — 18
Жамбылская область — 1
Западно-Казахстанская область — 1
Карагандинская область — 9
Костанайская область — 2
Мангистауская область — 1
Павлодарская область — 3
Северо-Казахстанская область — 9
Всего в стране выявлены 108177 заболевших.
За прошедшие сутки зафиксированы 193 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 60 человек выздоровели.
Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 33 571, летальных случаев — 358, выздоровевших — 27 450.