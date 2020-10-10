За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 102 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан — 13

город Алматы — 10

Акмолинская область — 4

Алматинская область — 3

Атырауская область — 4

Восточно-Казахстанская область — 20

Жамбылская область — 2

Западно-Казахстанская область — 3

Карагандинская область — 12

Костанайская область — 3

Мангистауская область — 6

Павлодарская область — 9

Северо-Казахстанская область — 12

Туркестанская область — 1

Всего в стране выявлены 108663 заболевших.

За прошедшие сутки зафиксированы 241 случай заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 2 летальных исхода и 25 человек выздоровели.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 34 384, летальных случаев — 364, выздоровевших — 27 597.