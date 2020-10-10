За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 102 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан — 13
город Алматы — 10
Акмолинская область — 4
Алматинская область — 3
Атырауская область — 4
Восточно-Казахстанская область — 20
Жамбылская область — 2
Западно-Казахстанская область — 3
Карагандинская область — 12
Костанайская область — 3
Мангистауская область — 6
Павлодарская область — 9
Северо-Казахстанская область — 12
Туркестанская область — 1
Всего в стране выявлены 108663 заболевших.
За прошедшие сутки зафиксированы 241 случай заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 2 летальных исхода и 25 человек выздоровели.
Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 34 384, летальных случаев — 364, выздоровевших — 27 597.