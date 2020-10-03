За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 62 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан — 3

город Алматы — 2

город Шымкент — 1

Акмолинская область — 3

Актюбинская область — 1

Алматинская область — 3

Атырауская область — 2

Восточно-Казахстанская область — 18

Западно-Казахстанская область — 2

Карагандинская область — 6

Костанайская область — 2

Кызылординская область — 1

Павлодарская область — 4

Северо-Казахстанская область — 13

Туркестанская область — 1

Всего в стране выявлены 108106 заболевших.

За прошедшие сутки зафиксированы 234 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 2 летальных исхода и 95 человек выздоровели.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 33 212, летальных случаев — 357, выздоровевших — 27 337.