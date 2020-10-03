За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 62 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан — 3
город Алматы — 2
город Шымкент — 1
Акмолинская область — 3
Актюбинская область — 1
Алматинская область — 3
Атырауская область — 2
Восточно-Казахстанская область — 18
Западно-Казахстанская область — 2
Карагандинская область — 6
Костанайская область — 2
Кызылординская область — 1
Павлодарская область — 4
Северо-Казахстанская область — 13
Туркестанская область — 1
Всего в стране выявлены 108106 заболевших.
За прошедшие сутки зафиксированы 234 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 2 летальных исхода и 95 человек выздоровели.
Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 33 212, летальных случаев — 357, выздоровевших — 27 337.