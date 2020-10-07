За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 66 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан — 11

город Алматы — 6

город Шымкент — 2

Акмолинская область — 2

Алматинская область — 2

Атырауская область — 6

Восточно-Казахстанская область — 14

Жамбылская область — 1

Западно-Казахстанская область — 2

Карагандинская область — 3

Костанайская область — 2

Кызылординская область — 1

Павлодарская область — 4

Северо-Казахстанская область — 8

Туркестанская область — 2

Всего в стране выявлены 108362 заболевших.

За прошедшие сутки зафиксированы 7 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 1 летальный исход и 10 человек выздоровели.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 33 615, летальных случаев — 361, выздоровевших — 27 517.