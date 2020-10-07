За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 66 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан — 11
город Алматы — 6
город Шымкент — 2
Акмолинская область — 2
Алматинская область — 2
Атырауская область — 6
Восточно-Казахстанская область — 14
Жамбылская область — 1
Западно-Казахстанская область — 2
Карагандинская область — 3
Костанайская область — 2
Кызылординская область — 1
Павлодарская область — 4
Северо-Казахстанская область — 8
Туркестанская область — 2
Всего в стране выявлены 108362 заболевших.
За прошедшие сутки зафиксированы 7 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 1 летальный исход и 10 человек выздоровели.
Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 33 615, летальных случаев — 361, выздоровевших — 27 517.