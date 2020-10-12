За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 74 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан — 5

город Алматы — 5

город Шымкент — 1

Акмолинская область — 4

Атырауская область — 8

Восточно-Казахстанская область — 11

Жамбылская область — 3

Западно-Казахстанская область — 3

Карагандинская область — 7

Костанайская область — 4

Мангистауская область — 5

Павлодарская область — 6

Северо-Казахстанская область — 11

Туркестанская область — 1

Всего в стране выявлены 108831 заболевших.

За прошедшие сутки зафиксированы 258 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 2 летальных исхода и 58 человек выздоровели.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 34 875, летальных случаев — 367, выздоровевших — 27 676.