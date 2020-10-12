За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 74 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан — 5
город Алматы — 5
город Шымкент — 1
Акмолинская область — 4
Атырауская область — 8
Восточно-Казахстанская область — 11
Жамбылская область — 3
Западно-Казахстанская область — 3
Карагандинская область — 7
Костанайская область — 4
Мангистауская область — 5
Павлодарская область — 6
Северо-Казахстанская область — 11
Туркестанская область — 1
Всего в стране выявлены 108831 заболевших.
За прошедшие сутки зафиксированы 258 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 2 летальных исхода и 58 человек выздоровели.
Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 34 875, летальных случаев — 367, выздоровевших — 27 676.