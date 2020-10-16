За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 108 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан — 16
город Алматы — 12
Акмолинская область — 6
Актюбинская область — 3
Алматинская область — 5
Атырауская область — 6
Восточно-Казахстанская область — 10
Жамбылская область — 2
Западно-Казахстанская область — 5
Карагандинская область — 7
Костанайская область — 4
Мангистауская область — 3
Павлодарская область — 12
Северо-Казахстанская область — 14
Туркестанская область — 3
Всего в стране выявлены 109202 заболевших.
За прошедшие сутки зафиксированы 166 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 2 летальных исхода и 58 человек выздоровели.
Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 35559, летальных случаев — 376, выздоровевших — 28118.