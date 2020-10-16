За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 108 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан — 16

город Алматы — 12

Акмолинская область — 6

Актюбинская область — 3

Алматинская область — 5

Атырауская область — 6

Восточно-Казахстанская область — 10

Жамбылская область — 2

Западно-Казахстанская область — 5

Карагандинская область — 7

Костанайская область — 4

Мангистауская область — 3

Павлодарская область — 12

Северо-Казахстанская область — 14

Туркестанская область — 3

Всего в стране выявлены 109202 заболевших.

За прошедшие сутки зафиксированы 166 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 2 летальных исхода и 58 человек выздоровели.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 35559, летальных случаев — 376, выздоровевших — 28118.