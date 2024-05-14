В суде по делу экс-замакима Шымкента были рассмотрены результаты стенограммы

В Шымкенте продолжается резонансный судебный процесс над экс-замакимом Шымкента.

Максута Исахова обвиняют в даче взятки первому замначальнику ДКНБ. На сегодняшнем судебном процессе подсудимый участвовал онлайн. Он был госпитализирован в больницу по состоянию здоровья. По предварительной информации, сегодня также должны были начаться прения сторон.

Однако на заседании были заслушаны результаты расшифровки аудиозаписей между Исаховым и Сарбасовым. Последнему, по версии гособвинения, и предназначались 200 тысяч долларов: якобы за эту сумму комитетчик должен был прекратить уголовное дело в отношение бывшего высокопоставленного чиновника.

Абинур Карабаев, судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам г. Шымкента:

«Во время экспертизы выяснилось, что коммуникатор Исахов сыграл более активную роль, чем Сарбасов. Во время разговора отсутствуют речевые акты о совместном выполнении действия. В словах Исахова и Сарбасова есть скрытый и косвенный смысл. В ходе разговора они использовали указательные местоимения, чтобы скрыть слова».

Для изучения стенограммы гособвинитель и сторона защиты Исахова направила больше 50 вопросов экспертам филологам. Однако специалисты заявили, что не могут ответить на все вопросы, якобы они не входят в их компетенцию.

Балжан Жунисова, эксперт-филолог:

«Есть вопросы, за которые отвечают психологи и филологи не могут на них ответить. В связи с отсутствием в нашем институте специалиста-психолога, нам пришлось убрать вопросы для психологов, на них мы не можем дать ответ».

Сторона защиты Исахова хадатайствовали о том, чтобы повторно провести экспертизу негласных следственных действий в другом городе и получить ответы на все вопросы. Однако судья не удовлетворило данное решение.

50-летний Максут Исахов занимал пост замакима Шымкента с февраля 2020-го года, курировал несколько сфер: транспорт и строительство автодорог, туризм, спортивную жизнь города, цифровизацию и государственный контроль за использованием и охраной земель.

Его задержали в июле прошлого года по подозрению в даче взятки. На первом судебном заседании, экс-высокопоставленный чиновник заявил, что на него с начала расследования уголовного дела оказывают давление. Помимо этого, Исахов утверждал, что ЭТО первый заместитель ДКНБ, угрожая уголовным преследованием, требовал изначально полмиллиона долларов. По словам подсудимого, Сарбасов завел дело из-за личной неприязни, таким образом якобы он пытается отомстить.