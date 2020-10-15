Жители села Таскешу Сайрамского района обижены на местную власть.

На протяжении 30 лет живем без удобств, дороги разбитые, электроснабжение оставляет желать лучшего, куда только не обращались, но результатов никаких, — сетуют они.

Жительница села Таскешу возмущается:»«Электричество сами проводим, своими силами и дороги засыпаем гравием!»

О селе Таскешу, что в Сайрамском районе, районная администрация, кажется, давно забыла. Много лет люди годами не могут добиться ни нормального электроснабжения, ни общественного транспорта. Ужас наводят и разбитые дороги. Вот и приходится сельчанам зарабатывать не только на продукты, но и на благоустройство за свой счет.

Житель села: «Мне все равно, я одной ногой в могиле. До Кайнарбулака пешком дойду. А как быть беременным, маленьким детям. До автобуса многие не могут дойти. У кого машины нет, что делать, как добираться?»

Пенсионерка : «Аким давал обещание дорогу заасфальтируем, у нас электричества нет. Аким поменялся другой сейчас.

Корреспондент : «Районному акиму говорили о проблемах?»

Пенсионерка: «Да мы его даже в лицо не знаем»

В этом году, правда удосужились отремонтировать центральную улицу. Но сделали это, по словам местных жителей, для отвода глаз. Со столбов свисают провода, многие боятся детей выпускать на улицу. Током может убить!

Аким сельского округа просит людей запастись терпением. Денег сейчас не то, что на асфальтирование, даже на гравийную дорогу нет!

Есболай Рыскул, аким Кайнарбулакского сельского округа:» Две недели назад несколько сельчан написали заявление. На дорогу жаловались. Мы вышли с предложением в районный отдел автомобильных дорог. Разработали проект и сдали. Если будут деньги, покроем дорогу гравием уже в этом году. Но если финансирования не будет, то в следующем году обязательно внесем ремонт дороги».

Чиновники уверяют, общественный транспорт в селе есть. Да, ходят автобусы редко, два раза в день. Но ведь есть! Воспользовавшись УНИКАЛЬНЫМ случаем — присутствием акима — жители села подняли земельный вопрос. По словам чиновника, пока с инфраструктурой власти не разберутся, земельные участки выделятся не будут. А с инфраструктурой они не могут здесь разобраться уже 30 лет.

Шынар Оразова