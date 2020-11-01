Первый самолёт полетит маршрутом «Нур-Султан – Туркестан – Нур-Султан». Между тем, Комитет гражданской авиации работает над открытием регулярных рейсов в духовный центр Казахстана, передает Otyrar.KZ.

Прежде всего планируют ежедневные рейсы из городов Нур-Султан и Алматы на бортах отечественных авиалиний «Fly Arystan», «SCAT» и «Qazaq Air». Авиакомпания «Fly Arystan» уже продаёт билеты по этим направлениям. Минимальная стоимость билета из столицы на самолёте «Fly Arystan» составит всего 6999 тенге, и 5999 тенге — если лететь из Алматы в Туркестан.

Новый международный аэропорт в 20 км от города построили с применением современных технологий. Воздушные ворота раскинулись на 905 га. Площадь взлетно-посадочной полосы — 3300х45 метров, а пассажирский терминал занимает 10,5 тыс. кв. метров.

Первая новая воздушная гавань в независимом Казахстане стала одним из крупных и важных объектов масштабного строительства современного Туркестана. Иностранные инвесторы завершили все строительные работы в рекордные сроки.

В ближайшее время запустят авиасообщения и с другими областными центрами страны. Более того, откроют рейсы в Мекку и Стамбул. Аэропорт будет включен в режим «открытое небо» для полетов иностранных авиакомпаний. Это позволит расширить географию полетов из аэропорта и будет способствовать привлечению потока иностранных туристов.