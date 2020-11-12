Во время пика заболеваемости коронавирусной инфекции в Шымкенте скончались 12 беременных женщин.

Ужасающую статистику сегодня озвучил исполняющий обязанности руководителя управления здравоохранения города. По словам Бакытжана Позилова, доктора не справились с наплывом пациентов, и беременные женщины с ковидом остались без надлежащего ухода! Инфекционные госпитали были переполнены, а в роддома без отрицательного теста на коронавирус не принимали. Женщины умирали без надлежащего врачебного ухода.

«Во время пандемии, во время коронавирусной инфекции и пневмонии, мы потеряли 12 наших женщин, то есть беременных женщин. Все эти умершие беременные женщины болели коронавирусной инфекцией, пневмонией, и мы не смогли им помочь, потому что все больницы были загружены, а роддома не принимали», — рассказал Бакытжан ПОЗИЛОВ, и.о.руководителя управления здравоохранения г.Шымкента.

По словам главного доктора Шымкента, сейчас роды у беременных женщин проводят на базе модульного инфекционного центра — там открыли операционный блок и подготовили врачей. Первую успешную операцию провели накануне, 5 ноября на свет появилась девочка весом более трех с половиной килограммов. Около недели жительница Шымкента будет лечиться в инфекционной больнице. С ребенком ее на время разлучили, у малышки отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. Сейчас новорожденная находится под присмотром врачей городского перинатального центра.

Анастасия Новикова