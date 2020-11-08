В прямом эфире программы «Народ и Власть» на ваши вопросы главный врач Городской клинической больницы № 1Абылай Донбай.

Напомним, ранее Абылай Донбай проходил фигурантом по громкому делу о незаконной трансплантации органов. Спустя полгода суд полностью оправдал врача.

Смотрите прямой эфир в понедельник, 9 ноября, в 12:00.

Задать вопросы можно в эфире ТК «Отырар» по городскому номеру: 21-44-50.

Кроме того, можете оставить вопросы в комментариях под постом в Инстаграм. Их озвучат ведущие во время прямого эфира.

Шуддин Саидов