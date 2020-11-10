Полицейские Туркестанской области задержали подозреваемого, похитившего золотые изделия из торгового центра на семь миллионов тенге.

На пульт 102 дежурной части УП города Туркестан поступило сообщение о том, что в одном из торговых центров неизвестный мужчина, угрожая оружием и физической расправой, похитил золотые изделия и скрылся.

Общая сумма ущерба составила около семи миллионов тенге. Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье 192 УК РК “разбой” и приступили к розыску подозреваемого лица.

Учитывая дерзость преступления, в ДП Туркестанской области создали следственно-оперативную группу из числа опытных сотрудников. Оперативники тщательно осмотрели место преступления, изучили камеры видеонаблюдения и опросили возможных очевидцев. Также полицейские прочесали каждый двор и улицу, проверили ломбарды и скупщиков, куда преступник мог бы сбыть краденное. Спустя два дня, в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции ДП Туркестанской области вышли на след подозреваемого. Его задержали на одной из улиц города Кентау. Им оказался безработный житель Туркестана. Подозреваемого водворили в ИВС. Следствием установлено, что после разбойного нападения, подозреваемый скрылся через городские проулки. Здесь мужчина переоделся в другую одежду, чтобы уйти от видеокамер и преследования, сел в такси и уехал в сторону Кентау. Как оказалось, в соседнем городе подозреваемый сдал в ломбард одно из золотых изделий, а деньги потратил на свои нужды.

В настоящее время по факту разбойного нападения следователями УП города Туркестан проводится досудебное расследование.

Изъятые в качестве вещественных доказательств похищенные золотые изделия возвращены законной владелице. Следствие продолжается.