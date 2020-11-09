В Шымкенте с сегодняшнего дня заработал дифференцированный способ оплаты за проезд в общественном транспорте.

Теперь тариф в 70 тенге остается лишь для оплаты картой или электронно, а вот наличкой платить теперь дороже — все 100 тенге.

День «х», к которому в Шымкенте так долго готовились, стал для многих горожан полной неожиданностью. С сегодняшнего дня общественный транспорт перешел на дифференцированный тариф. Одна поездка — при оплате транспортной картой — обойдется в привычные — 70 тенге, а вот оплата «наличкой» выросла до ста тенге.

«Брал прям в автобусе удалось расплатиться», — говорит житель Шымкента.

«У меня нет карточки, не оформляла, пока буду 100 тенге платить «, — говорит шымкентка.

«Сегодня нет, завтра да … карточку дома забыл», — говорит шымкентец.

«К сожалению нет, не успел приобрести и платил 100 тенге», — признается житель города.

В первый день официального старта электронной оплаты без нареканий не обошлось. Оплатить транспортной картой смогли не все. Люди говорят — валидаторы дают сбой, не работают, оплата проходит не с первого раза.

«Со второго раза, с первого не заработало», — уверяет пассажирка автобуса.

«У меня с утра началось, проблемы с интернетом говорят, карту не принимали и с меня проезд 100 тенге потребовали, а я знаю что если есть карта Толем,то 70 тенге. Билет спросила, тоже не дают, просто мне часто приходится по городу по работе ездить», — говорит жительница Шымкента.

«Не работал терминал, мы карточки не успели купить, но по телефону же Каспи QR, можно же оплатить, а у них не работал. Кондуктор говорит 100 тенге, я говорю, извините, но я 100 тенге не буду платить, вам установили отремонтируйте и мы будем платить, 70 тенге и вот я заплатила 70. Я могу спорить, потому что я знаю свои права, а молодежь они же платят 100 тенге», — недоумевает жительница города.

В обслуживающей компании отрицать сбои не стали. Мол, проблемы, действительно, были. И еще раз напомнили, что если валидаторы в автобусе не работают, то оплачивать проезд не надо.

«Сегодня с утра был сбой, было официальное подтверждение с 7 до 9 утра. Сейчас связь восстановлена идет стабилизация, некоторые терминалы не работают. Если на руках имеется карта, а валидатор не работает, то пассажир едет бесплатно, в этом случае у нас договоренность, что мы в течение часа устраняем неполадку», — говорит Сержан Акилбаев, генеральный директор «КазСмартТранс».

Если контролёр настаивает на оплате наличными, при неработающем валидаторе, да еще и сверхтарифа, то горожане вправе отказаться и доехать до нужной остановки БЕСПЛАТНО. В службе поддержке работает телефон доверия. Туда модно отправить свои замечания и пожелания

Анастасия Новикова