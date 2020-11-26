Эффективная подготовка к второй возможной волне коронавируса продолжается в Туркестанской области, передает Otyrar.KZ.

В Сайрамском районе Туркестанской области решено выстроить дополнительный инфекционный стационар на 100 коек. В настоящее время больница обслуживает более 134 тысяч человек.

«Зная об угрозе эпидемии, необходимо усилить борьбу с ней во всех районах. Медицинские работники должны быть полностью обеспечены защитными и дезинфицирующими средствами, медикаментами. Необходимо строго контролировать качество ремонтных работ в районных больницах», — подчеркнул аким области.

К слову, в больнице, которую посетил Умирзак Шукеев, есть инфекционное отделение на 40 мест, которое полностью укомплектовано диагностическим оборудованием.

Лечебное учреждение обеспечено аппаратами ИВЛ и кислородными концентраторами. В амбулаторно-поликлинических организациях создали 28 мобильных групп, 4500 больных прошли необходимое лечение.