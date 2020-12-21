госпиталь

Центр для изоляции больных коронавирусной инфекцией, где смогут оказать качественные медицинские услуги, был построен за 60 дней.

Объект площадью 7 тыс. кв. метров рассчитан на 200 мест. Над каждой койкой установлен аппарат искусственной вентиляции легких.

госпиталь

Здесь также функционирует реанимационное отделение, лаборатория. Установлено специальное оборудование для вызова врача. Следить за здоровьем пациентов будут с помощью специальных браслетов. В то же время, запустят систему бесконтактного контроля.

госпиталь

Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев ознакомился с ходом работ ряда стратегически важных строительных площадок в Туркестане.

Встретившись с руководителями подрядных организаций, глава региона поручил качественно и в срок завершить строительные работы, и не отставать от утвержденного графика.

Глава региона также посетил строительную площадку областной многопрофильной больницы. Площадь 8-этажного комплекса лечебного учреждения составит около 100 тыс. кв. метров. Ввести объект в эксплуатацию, строительство которого было начатого в июле текущего года, планируется в декабре 2022 года.

Напомним, многопрофильную больницу на 630 коек строят в рамках программы государственно-частного партнерства, финансирование осуществляет турецкая компания «Sembol construction». Многопрофильная больница расположится на территории 16 га, и ее полностью оснастят современным медицинским оборудованием.

 

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