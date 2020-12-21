Центр для изоляции больных коронавирусной инфекцией, где смогут оказать качественные медицинские услуги, был построен за 60 дней.

Объект площадью 7 тыс. кв. метров рассчитан на 200 мест. Над каждой койкой установлен аппарат искусственной вентиляции легких.

Здесь также функционирует реанимационное отделение, лаборатория. Установлено специальное оборудование для вызова врача. Следить за здоровьем пациентов будут с помощью специальных браслетов. В то же время, запустят систему бесконтактного контроля.

Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев ознакомился с ходом работ ряда стратегически важных строительных площадок в Туркестане.

Встретившись с руководителями подрядных организаций, глава региона поручил качественно и в срок завершить строительные работы, и не отставать от утвержденного графика.

Глава региона также посетил строительную площадку областной многопрофильной больницы. Площадь 8-этажного комплекса лечебного учреждения составит около 100 тыс. кв. метров. Ввести объект в эксплуатацию, строительство которого было начатого в июле текущего года, планируется в декабре 2022 года.

Напомним, многопрофильную больницу на 630 коек строят в рамках программы государственно-частного партнерства, финансирование осуществляет турецкая компания «Sembol construction». Многопрофильная больница расположится на территории 16 га, и ее полностью оснастят современным медицинским оборудованием.