Аким Туркестана Рашид Аюпов посетил Центр инфекционных болезней, строительство которого началось в сентябре этого года.

Общая площадь объекта составляет 4,74 га. Во время посещения центра глава города поручил руководителю «Отдела инфраструктуры и коммуникаций» Н.Бектурсынову подготовить проекты по строительству парка и работы по благоустройству на территории центра.

В целом центр рассчитан на 200 коек. Он оказывать качественную медицинскую помощь инфицированным коронавирусом. Одна из особенностей центра в том, что каждая кровать в палате оборудована аппаратом искусственного дыхания и кнопкой вызова врача.

Центр оснащен современным медицинским оборудованием и имеет реанимационное отделение и лабораторию. Также есть возможность следить за здоровьем пациентов с помощью специальных браслетов. Для машин скорой помощи при поступлении вызова предусмотрена моечная зона дезинфекции для проведения профилактической работы.