Глава региона Умирзак Шукеев распорядился облицевать фасады многоквартирных жилых домов в Туркестане белым мрамором и светлым травертином.

Он побывал на стройплощадках, чтобы лично встретиться со строителями. Осмотрев дома, в которых новоселье отпразднуют уже в этом году, Умирзак Шукеев подчеркнул необходимость уделять большое внимание качеству материалов и количеству рабочих на стройплощадках. Качество, подчеркнул аким, это главное требование.

— Стройте на века, как для себя. Понятно, что большой объем работ. Однако сейчас не время останавливаться, — отметил аким области.

Глава региона также посетил строящиеся жилые дома в административно-деловом центре города. Строительство 22 из 24 семиэтажных жилых домов закончат уже в конце ноября. Чтобы в новые дома заселилось как можно больше людей, решено увеличить количество ипотечных квартир.

Всего же до конца года для очередников справят новоселье в 1452 квартирах, из которых 1002 о это ипотечные. Еще 450 квартир передадут многодетным семьям из списка нуждающихся в жилье по городу. 540 квартир предоставят очередникам из социально-уязвимых слоев населения, работникам бюджетных сфер, гражданам с ограниченными возможностями, многодетным малообеспеченным семьям и детям-сиротам.

В целом по Туркестанской области в текущем году за счет бюджетных средств строят 240 социальных объектов. Из них 77 объектов будут сданы к концу года. Остальные проекты переходят на 2021 год.

Следует подчеркнуть, что план ввода жилья по области составляет 595,7 тыс. кв. метров. За 9 месяцев в регионе уже введено в эксплуатацию 406,4 тыс. кв. м жилья.

Вместе с тем, в 2020 году в рамках государственной жилищной программы «Нұрлы жер» на строительство 158 объектов из государственного бюджета выделили 36,6 млрд. тенге. По итогам текущего года в эксплуатацию сдадут 70 объектов. В результате жильем будут обеспечены 2430 семей, к 3604 индивидуальным земельным участкам подведут необходимую инфраструктуру.