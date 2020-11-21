«Фейк ньюс может быть опаснее коронавируса» – такова основная мысль конференции под названием «Вторая волна инфодемии: профилактика и новая информационная стратегия».

Главная цель мероприятия — недопущение распространения дезинформации во время эпидемии. В мероприятии приняли участие председатель Союза журналистов Казахстана Сейтказы Матаев, депутат Сената Парламента Айгуль Каппарова, а также известные в стране журналисты и блогеры.

На конференции речь шла и о том, насколько ответственно обязан подходить к любой информации журналист — соблюдая информационную гигиену. Кроме того, было отмечено, что некоторые руководители госорганов отказываются предоставлять информацию представителям СМИ под предлогом пандемии.