На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 13 164 человека, среди которых 905 детей, передает Otyrar.KZ.

В стационарах находится – 3 516 пациент, на амбулаторном уровне – 9 648 человек. 222 человек находятся в тяжелом состоянии, 31– крайней степени тяжести, 33 — на аппаратах ИВЛ.

За прошедшие сутки было зарегистрировано 43 случая заболевания. За сутки выздоровели 41 человек.

С 1 августа зарегистрировано:

Заболевших — 42 147, случаев с летальным исходом — 443, всего выздоровели – 30 535 человек.