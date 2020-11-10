В настоящее время в стране функционируют 128 вузов, передает Otyrar.KZ.

25 государственных вузов реорганизованы в НАО со 100%-ым участием государства.

Во всех вузах созданы советы директоров, утверждены структура и штатная численность.

Сокращена отчетность вузов. Исключены зачетные книжки, протоколы заседаний комиссий, ведомости учета учебного времени преподавателей, план работы кафедры и др.

Впервые к размещению госзаказа не были допущены 36 вузов.

Увеличена стоимость госзаказа: в госвузах с 342 тыс. до 955 тыс. тенге, в нацвузах с 635 тыс. до 1 082 600 тенге.

В докторантуре стоимость госзаказа повысилась с 1 307 000 тенге до 1 900 000 тенге.

С 1 сентября 2020 года заработная плата преподавателей вузов повышена на 25%. Это стало возможным благодаря повышению стоимости госзаказа.