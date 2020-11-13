Такое поручение строителям дал аким Туркестанской области.

Умирзак Шукеев побывал на стройплощадках, встретился с рабочими. Осмотрев дома, в которых новоселье отпразднуют в этом году глава региона отметил, что необходимо уделять большое внимание качеству материалов и количеству рабочих на стройплощадках.

Качество, подчеркнул аким, это главное требование. Аким области распорядился облицевать фасады многоквартирных жилых домов в Туркестане белым мрамором и светлым травертином.

В административно-деловом центре строительство 24-х семиэтажных домов завершится до конца ноября. До конца года очередникам планируют выдать 1452 квартиры. Чтобы в новые дома заселилось как можно больше людей, решено увеличить количество ипотечных квартир.

В Туркестанской области в этом году за счет бюджетных средств строят 240 социальных объектов, из них 77 будут сданы к концу года, остальные — переходящие на будущий год.