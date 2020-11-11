На этот вопрос ответили в компании-инвесторе, которая внедряет в Шымкенте электронную систему билетирования.

Транспортных карт для них пока не выпустили, а потому они продолжат ездить на общественном транспорте за наличный расчёт, по старому тарифу — 35 и 50 тенге. Студенты должны предъявить студенческий билет, ну а возраст школьников кондукторы смогут определить сами. Льготная категория граждан будет по прежнему ездить в автобусах бесплатно, без карт. Важное условие — с собой у пассажира должны быть подтверждающие документы.

«На выпуск карты заявок очень мало, всего 1,5 тысячи заявок. Свыше 95% школьников и студентов не отправили заявки и у них нет карт. С перевозчиками мы переговорили, что давайте мы пока не будем спрашивать со школьников и со студентов 100 тенге, пусть они пока ездят по прежнему тарифу 35 и 50 тенге. И даже в терминалах сохранили настройку 35 тенге и 50 тенге», — рассказал Ерлан НУРЛАНУЛЫ, заместитель директора «КазСмартТранс».

Заявки у студентов и школьников собирают кураторы и классные руководители. Льготники должны будут обратиться в промо-точки в городских ЦОНах к операторам с подтверждающими документами и оставить заявку на выпуск карты. Ее выдадут бесплатно.

По вопросам работы системы «Tolem» можно обратиться по номеру 8 775 811 22 22.

Анастасия Новикова