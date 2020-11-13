За последнюю неделю корона-положительных пациентов стало почти 2 раза больше.

За день опасный вирус выявляют у шестисот пациентов. В «красную» зону кроме Павлодара и Восточного Казахстана, вошли Костанайская и Западно-Казахстанской области.

«Рост заболеваемости отмечается практически во всех регионах. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость выросла с 1,7 раз. 45% заболеваемости по всей республике приходится на Восточно-Казахстанскую область. Значительный рост заболеваемости отмечается в Костанайской области – в 4 раза, Западно-Казахстанской – в 3,2 раза, Павлодарской области – в 2,7 раза», — рассказал Ерлан КИЯСОВ, вице-министр здравоохранения, главный государственный санитарный врач РК.

Стало и больше казахстанцев с коронавирусной пневмонией. За сутки — 179 пациентов, трое из которых скончались. Резкий скачок заболеваемости в минздраве объясняют не только похолоданием, но и расположением регионов. Все они граничат с Россией. Там превышение недельных эпидемических порогов в почти половине регионов наблюдается с середины октября. Без послаблений пока и в Нур-Султане. Столица вошла в «желтую» зону.

Если за неделю количество инфицированных превысит полсотни — регион входит в «красную» зоной, менее 50 пациентов — в желтую, зеленой зоной называют город или регион ниже 25-ти зараженных. Шымкент пока выделен зеленым цветом. Некоторые казахстанцы предположили, что число заболевших увеличилось после открытия в некоторых городах страны — кинотеатров. Однако санврачи заверили, заболевших после похода в кино, пока не было.

«Надо отметить, что эти нормы действуют не на всей территории Казахстана. Есть регионы, которые вошли в «красную» и «жёлтую» зоны – это ВКО, ЗКО, СКО, Павлодарская, Алматинская, Акмолинская, Костанайская области, где деятельность кинотеатров не разрешена. Разрешено их открытие при заболеваемости не более 30% с соответствующей рассадкой в Атырауской, Актюбинской, Туркестанской, Мангистауской, Кызылординской областях. В Алматы кинотеатры продолжают работать при 50% заполняемости, но не более 50 человек. Я не думаю, что в этих регионах кинотеатры оказали какое-то существенное влияние на текущую эпидемиологическую ситуацию», — рассказал Ерлан КИЯСОВ, вице-министр здравоохранения, главный государственный санитарный врач РК.

ПЦР-лаборатории в стране тестируют до 76 тысяч человек в сутки. Пока вопрос вакцинации от коронавируса не решен, населению советуют не забывать о масках, антисептиках и социальной дистанции.