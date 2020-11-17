Более сотни жителей города-миллионника стали обладателями квартир от BI Group. В минувшие выходные компания сдала свой первый в Шымкенте ЖК Tamerlan Residence.

Недвижимости такого стандарта в южном мегаполисе еще не было. Строительство дома бизнес-класса началось в 2019 году. И уже в этом ноябре команда проекта завершила первую очередь жилого комплекса, которая представлена четырьмя блоками 12-ти и 16-ти этажей. Всего 197 квартир. Общая площадь объекта 32 400 кв. м.

В комплексе предусмотрены прогулочные дорожки, спортивная и игровая площадки, круглосуточное видеонаблюдение, двор без машин, двухуровневый подземный паркинг и гостевая парковка на 60 мест. Владельцы нового жилья сразу же оценили дизайн, отделку и фасад Tamerlan Residence. По мнению руководителя проекта Ерлана Cупенова, одной из особенностей дома является неповторимое оформление холлов.

— Для отделки использовались три вида натурального материала: травертин, клинкер и гранит. При монтаже гранита нам удалось добиться идеально ровной и глянцевой поверхности. Исторические мотивы проскальзывают в логотипе жилого комплекса, который напоминает ворота во дворец. Обилие воинов на картинах в холле, художественная композиция в паркинге, иллюстрирующая всадников на конях, отсылают к тематике истории эмира Тамерлана. Концепция жилого комплекса — сплетение прошлого и настоящего.

ЖК Tamerlan Residence расположен в респектабельном, динамично развивающемся административно-деловом центре Шымкента. За счет развитой дорожной сети на машине легко добираться до любой точки мегаполиса. В шаговой доступности находятся — дендропарк, ТЦ «Метро» и «Рахим Плаза», драматический театр, Назарбаев интеллектуальная школа, а также больница №3.

«Рынок недвижимости Шымкента значительно отличается от Нур-Султана и Алматы. Он уникален – порядка 80% местного населения предпочитает жить в частных домах. Последние 2 года мы предлагаем жителям города многоквартирные дома, и нам удается привлекать интерес к нашим ЖК. Культурная особенность, несомненно, влияет на выбор жилья. Шымкентцы очень ценят родственные связи, предпочитают проживать несколькими поколениями под одной крышей, соответственно им необходима большая квадратура.

Учитывая погодные условия и длительное лето, мы детально прорабатываем с инженерами систему кондиционирования квартир. При проектировании коммерческой недвижимости предусматривались места под летние террасы. BI Group верит в развитие рынка недвижимости в Шымкенте. Мы будем наращивать в нем свое присутствие и намерены занимать лидирующие позиции в этом регионе», — поделился директор по развитию бизнеса Расул Мустафин.

По вопросам приобретения недвижимости Вы можете обратиться к менеджерам отделов продаж или по телефону 360 (с мобильного бесплатно).

Лицензия № 0008214, выдана Агентством РК по делам строительства и ЖКХ 26.09.2011 г.