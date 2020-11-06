За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 591 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан — 34
город Алматы — 30
город Шымкент — 5
Акмолинская область — 30
Актюбинская область — 6
Алматинская область — 10
Атырауская область — 9
Восточно-Казахстанская область — 250
Жамбылская область — 4
Западно-Казахстанская область — 49
Карагандинская область — 20
Костанайская область — 49
Павлодарская область — 68
Северо-Казахстанская область — 25
Туркестанская область — 2
Всего в стране выявлены 114826 заболевших.