За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 465 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан — 29
город Алматы — 24
город Шымкент — 2
Акмолинская область — 27
Актюбинская область — 10
Алматинская область — 11
Атырауская область — 5
Восточно-Казахстанская область — 252
Жамбылская область — 3
Западно-Казахстанская область — 11
Карагандинская область — 16
Костанайская область — 13
Мангистауская область — 5
Павлодарская область — 27
Северо-Казахстанская область — 30
Всего в стране выявлены 112418 заболевших.
За прошедшие сутки зафиксированы 216 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 1 летальный исход и 77 человек выздоровели.
Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 37962, летальных случаев — 402, выздоровевших — 28787.