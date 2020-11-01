За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 465 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан — 29

город Алматы — 24

город Шымкент — 2

Акмолинская область — 27

Актюбинская область — 10

Алматинская область — 11

Атырауская область — 5

Восточно-Казахстанская область — 252

Жамбылская область — 3

Западно-Казахстанская область — 11

Карагандинская область — 16

Костанайская область — 13

Мангистауская область — 5

Павлодарская область — 27

Северо-Казахстанская область — 30

Всего в стране выявлены 112418 заболевших.

За прошедшие сутки зафиксированы 216 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 1 летальный исход и 77 человек выздоровели.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 37962, летальных случаев — 402, выздоровевших — 28787.