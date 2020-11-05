коронавирус тест анализ

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 494 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан — 35

город Алматы — 25

город Шымкент — 8

Акмолинская область — 29

Актюбинская область — 6

Алматинская область — 7

Атырауская область — 8

Восточно-Казахстанская область — 222

Жамбылская область — 4

Западно-Казахстанская область — 29

Карагандинская область — 20

Костанайская область — 18

Павлодарская область — 50

Северо-Казахстанская область — 32

Туркестанская область — 1

Всего в стране выявлен 114235 заболевших.

За прошедшие сутки зафиксированы 209 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 1 летальный исход и 64 человека выздоровели.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 38490, летальных случаев — 406, выздоровевших — 28963.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА