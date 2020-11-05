За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 494 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан — 35
город Алматы — 25
город Шымкент — 8
Акмолинская область — 29
Актюбинская область — 6
Алматинская область — 7
Атырауская область — 8
Восточно-Казахстанская область — 222
Жамбылская область — 4
Западно-Казахстанская область — 29
Карагандинская область — 20
Костанайская область — 18
Павлодарская область — 50
Северо-Казахстанская область — 32
Туркестанская область — 1
Всего в стране выявлен 114235 заболевших.
За прошедшие сутки зафиксированы 209 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 1 летальный исход и 64 человека выздоровели.
Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 38490, летальных случаев — 406, выздоровевших — 28963.