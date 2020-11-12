За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 587 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан — 47
город Алматы — 30 город
Шымкент — 8
Акмолинская область — 39
Актюбинская область — 8
Алматинская область — 16
Атырауская область — 12
Восточно-Казахстанская область — 231
Жамбылская область — 6
Западно-Казахстанская область — 28
Карагандинская область — 16
Костанайская область — 57
Кызылординская область — 2
Мангистауская область — 1
Павлодарская область — 49
Северо-Казахстанская область — 35
Туркестанская область — 2
Всего в стране выявлены 118491 заболевших.
За прошедшие сутки зафиксированы 188 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 2 летальный исход и 65 человек выздоровел.
Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 39545, летальных случаев — 412, выздоровевших — 29351.