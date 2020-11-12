За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 587 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан — 47

город Алматы — 30 город

Шымкент — 8

Акмолинская область — 39

Актюбинская область — 8

Алматинская область — 16

Атырауская область — 12

Восточно-Казахстанская область — 231

Жамбылская область — 6

Западно-Казахстанская область — 28

Карагандинская область — 16

Костанайская область — 57

Кызылординская область — 2

Мангистауская область — 1

Павлодарская область — 49

Северо-Казахстанская область — 35

Туркестанская область — 2

Всего в стране выявлены 118491 заболевших.

За прошедшие сутки зафиксированы 188 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 2 летальный исход и 65 человек выздоровел.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 39545, летальных случаев — 412, выздоровевших — 29351.