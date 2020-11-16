За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 588 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов: город Нур-Султан — 44 город Алматы — 42 Акмолинская область — 35 Актюбинская область — 7 Алматинская область — 25 Атырауская область — 14 Восточно-Казахстанская область — 197 Жамбылская область — 5 Западно-Казахстанская область — 42 Карагандинская область — 17 Костанайская область — 51 Павлодарская область — 49 Северо-Казахстанская область — 57 Туркестанская область — 3
Всего в стране выявлен 121051 заболевший.
За прошедшие сутки зафиксированы 48 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 2 летальных исхода и 24 человека выздоровели.
Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 40197, летальных случаев — 420, выздоровевших — 29580.