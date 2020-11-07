За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 613 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан — 45
город Алматы — 32
город Шымкент — 3
Акмолинская область — 38
Актюбинская область — 4
Алматинская область — 9
Атырауская область — 15
Восточно-Казахстанская область — 253
Жамбылская область — 5
Западно-Казахстанская область — 44
Карагандинская область — 16
Костанайская область — 55
Павлодарская область — 64
Северо-Казахстанская область — 29
Туркестанская область — 1
Всего в стране выявлены 115439 заболевших.