За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 630 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан — 48
город Алматы — 45
город Шымкент — 5
кмолинская область — 34
Актюбинская область — 3
Алматинская область — 28
Атырауская область — 12
Восточно-Казахстанская область — 236
Жамбылская область — 4
Западно-Казахстанская область — 40
Карагандинская область — 17
Костанайская область — 52
Мангистауская область — 1
Павлодарская область — 50
Северо-Казахстанская область — 54
Туркестанская область — 1
Всего в стране выявлены 120463 заболевших.
За прошедшие сутки зафиксированы 226 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 2 летальных исхода и 71 человек выздоровел.
Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 40149, летальных случаев — 418, выздоровевших — 29556.