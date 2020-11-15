За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 630 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан — 48

город Алматы — 45

город Шымкент — 5

кмолинская область — 34

Актюбинская область — 3

Алматинская область — 28

Атырауская область — 12

Восточно-Казахстанская область — 236

Жамбылская область — 4

Западно-Казахстанская область — 40

Карагандинская область — 17

Костанайская область — 52

Мангистауская область — 1

Павлодарская область — 50

Северо-Казахстанская область — 54

Туркестанская область — 1

Всего в стране выявлены 120463 заболевших.

За прошедшие сутки зафиксированы 226 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 2 летальных исхода и 71 человек выздоровел.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 40149, летальных случаев — 418, выздоровевших — 29556.