За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 638 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан — 51
город Алматы — 39 город
Шымкент — 4
Акмолинская область — 37
Актюбинская область — 10
Алматинская область — 16
Атырауская область — 12
Восточно-Казахстанская область — 261
Жамбылская область — 7
Западно-Казахстанская область — 30
Карагандинская область — 17
Костанайская область — 53
Кызылординская область — 2
Мангистауская область — 3
Павлодарская область — 49
Северо-Казахстанская область — 43
Туркестанская область — 4
Всего в стране выявлены 119129 заболевших.
За прошедшие сутки зафиксированы 179 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 3 летальных исхода и 65 человек выздоровели.
Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 39724, летальных случаев — 415, выздоровевших — 29416.