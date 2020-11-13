За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 638 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан — 51

город Алматы — 39 город

Шымкент — 4

Акмолинская область — 37

Актюбинская область — 10

Алматинская область — 16

Атырауская область — 12

Восточно-Казахстанская область — 261

Жамбылская область — 7

Западно-Казахстанская область — 30

Карагандинская область — 17

Костанайская область — 53

Кызылординская область — 2

Мангистауская область — 3

Павлодарская область — 49

Северо-Казахстанская область — 43

Туркестанская область — 4

Всего в стране выявлены 119129 заболевших.

За прошедшие сутки зафиксированы 179 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 3 летальных исхода и 65 человек выздоровели.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 39724, летальных случаев — 415, выздоровевших — 29416.