За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 704 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан — 86
город Алматы — 77
город Шымкент — 5
Акмолинская область — 35
Актюбинская область — 7
Алматинская область — 20
Атырауская область — 12
Восточно-Казахстанская область — 248
Жамбылская область — 6
Западно-Казахстанская область — 35
Карагандинская область — 17
Костанайская область — 52
Кызылординская область — 2
Мангистауская область — 1
Павлодарская область — 49
Северо-Казахстанская область — 51
Туркестанская область — 1
Всего в стране выявлены 119833 заболевших.
За прошедшие сутки зафиксированы 199 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 1 летальный исход и 69 человек выздоровел.
Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 39923, летальных случаев — 416, выздоровевших — 29485.