За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 704 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан — 86

город Алматы — 77

город Шымкент — 5

Акмолинская область — 35

Актюбинская область — 7

Алматинская область — 20

Атырауская область — 12

Восточно-Казахстанская область — 248

Жамбылская область — 6

Западно-Казахстанская область — 35

Карагандинская область — 17

Костанайская область — 52

Кызылординская область — 2

Мангистауская область — 1

Павлодарская область — 49

Северо-Казахстанская область — 51

Туркестанская область — 1

Всего в стране выявлены 119833 заболевших.

За прошедшие сутки зафиксированы 199 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 1 летальный исход и 69 человек выздоровел.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 39923, летальных случаев — 416, выздоровевших — 29485.