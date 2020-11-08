За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 723 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан — 49

город Алматы — 28

город Шымкент — 6

Акмолинская область — 43

Актюбинская область — 8

Алматинская область — 11

Атырауская область — 5

Восточно-Казахстанская область — 353

Жамбылская область — 4

Западно-Казахстанская область —

43 Карагандинская область — 17

Костанайская область — 57

Мангистауская область — 3

Павлодарская область — 63

Северо-Казахстанская область — 32

Туркестанская область — 1

Всего в стране выявлены 116162 заболевших.

За прошедшие сутки зафиксированы 176 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 1 летальный исход и 59 человек выздоровели.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 39058, летальных случаев — 409, выздоровевших — 29138.