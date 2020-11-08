За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 723 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан — 49
город Алматы — 28
город Шымкент — 6
Акмолинская область — 43
Актюбинская область — 8
Алматинская область — 11
Атырауская область — 5
Восточно-Казахстанская область — 353
Жамбылская область — 4
Западно-Казахстанская область —
43 Карагандинская область — 17
Костанайская область — 57
Мангистауская область — 3
Павлодарская область — 63
Северо-Казахстанская область — 32
Туркестанская область — 1
Всего в стране выявлены 116162 заболевших.
За прошедшие сутки зафиксированы 176 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 1 летальный исход и 59 человек выздоровели.
Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 39058, летальных случаев — 409, выздоровевших — 29138.